Картаполов допустил возможность ответа России по Офису президента Украины

Глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов допустил возможность ответа России по целям на улице Банковой в Киеве в связи с попыткой теракта против резиденции президента РФ. Именно там располагается Офис президента Украины. Об этом он заявил в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Мы не террористы, но... ждем», — ответил Картаполов.

Так он ответил на уточняющий вопрос журналиста, будет ли «ответка по Банковой».

Ранее в Кремле заявляли, что нападение на резиденцию президента РФ рассматривается как теракт и попытка покушения на главу государства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что теперь переговорная позиция России по урегулированию украинского конфликта будет ужесточена. В Госдуме, в свою очередь, открыто призвали к жесткому удару. Накануне Киев запустил по резиденции Путина 91 беспилотник.