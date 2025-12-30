Володин: ответ России на попытку атаки по резиденции Путина должен быть жестким

Ответ России на попытку Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина должен быть жестким. К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что в Госдуме настаивают на этом.

«Для президента Украины Владимира Зеленского военные действия — единственный шанс остаться во власти. И получать финансовую поддержку Евросоюза. <...> Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Госдумы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом!!! Прощать нельзя», — подчеркнул Володин в своем telegram-канале.

Накануне вечером Украина запустила 91 беспилотник, которые попытались атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Причем это произошло сразу после переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

В Кремле уточнили, что Россия не прекратит налаживать мирный процесс, но переговорная позиция Москвы станет гораздо жестче.