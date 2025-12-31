Путин заявил, что россияне верят в бойцов СВО и победу России

Россияне верят в бойцов специальной военной операции (СВО) и победу России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе новогоднего обращения.

Глава государства отметил, что участники спецоперации взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость.

«Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России», — подчеркнул Путин.

Президент обратился к жителям страны с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

Разница во времени между регионами и Москвой составляет девять часов. Новогоднее обращение Владимира Путина традиционно показывают во всех субъектах России перед наступлением полуночи по местному времени.

В этом году речь главы государства длилась 3 минуты 20 секунд, а в прошлом — 3 минуты 35 секунд.