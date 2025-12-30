После ухода из власти будущее Владимира Зеленского не просто «туманно», но его может и не быть. Как сообщает Life.ru, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя планы главы киевского режима по отставке.

По мнению Белика, Зеленский не сможет уйти сам — его «уйдут». Он отметил, что уже полтора года «нелегитимный персонаж» выступает от имени Украины и считает возможным решать ее судьбу и саботировать процесс мирных переговоров. При этом из комика он давно превратился в кровавого диктатора, из-за чего просто так уйти на покой ему не позволят.

«Трудно сказать, от чего устал Зеленский, но от преступлений и беспредела, которые чинит неонацистский режим, он явно не устал», — заключил Белик.

Ранее Зеленский заявил, что намерен отказаться от власти на Украине после завершения конфликта. На соответствующий вопрос журналиста Fox News он заявил, что «хочет отдохнуть».