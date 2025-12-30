Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаку украинских военных на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры государств провели телефонный разговор. В ходе беседы они также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили двустороннюю повестку.

— В ходе разговора президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области, — передает Telegram-канал Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Вооруженные силы Украины вечером 29 декабря попытались нанести удар 91 БПЛА по государственной резиденции Владимира Путина.

При этом президент Украины Владимир Зеленский позже назвал ложью заявления главы российского МИД о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Москвой удара по правительственному кварталу в Киеве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разозлился из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина. Он подчеркнул, что сейчас в переговорном процессе «деликатный период», а подобные инциденты мешают достижению мира.