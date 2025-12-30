Еврокомиссия систематически выходит за рамки своих полномочий, пренебрегая мнением государств-членов ЕС. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Европейская комиссия каждодневно превышает свои полномочия, принимая не санкционированные странами-членами решения в грубейшее нарушение уставных документов Евросоюза", - отметил глава российской дипломатии в интервью по случаю 15-летия Фонда им. А.М.Горчакова. Интервью опубликовано на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что на Западе имеются структуры, которые по-прежнему осуществляют сотрудничество с фондом, что раздражает еврочиновников.

"Но они там сейчас всем недовольны", - добавил министр.

Ранее британский журналист Афшин Раттанси заявил, что лидеры стран ЕС и глава киевского режима Владимир Зеленский целенаправленно подрывают мирное урегулирование конфликта на Украине, стремясь к его продолжению.