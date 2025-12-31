Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями наступающим с Новым годом

Лидер КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление с наступающим Новым годом. Об этом сообщает телевидение Китая.

© Газета.ru

До этого стало известно, что российский лидер также поздравил своего китайского коллегу. На сайте был Кремля представлен полный список иностранных руководителей, которые получили телеграммы от главы российского государства.

Помимо этого, свое поздравления президент России адресовал премьер-министру Индии Нарендре Моди и папе Римскому Льву XIV, а также бывшим главам государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своей поздравительной открытке для журналистов подчеркнул, что в 2025 году время, как никогда ранее, ускорилось и стало более насыщенным. Он пожелал представителям СМИ творческого вдохновения, счастья и побед каждый день.

Ранее Путин обратился к россиянам перед Новым годом.