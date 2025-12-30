Владимир Зеленский делает пустые заявления о якобы сокращении численности российских военных из-за бессилия. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что украинский политик регулярно меняет свои взгляды, поскольку его высказывания не несут никакой смысловой нагрузки — он «может говорить все что угодно». При этом каждый раз Зеленский закапывает себя «только сильнее»

«Я думаю, ему кто-то подсказывает, что нужно говорить, и вот он маневрирует: то одно скажет, то второе, то об окончании боевых действий, то о продолжении, то он указ еще не отменил. Его слова каждый раз противоречат друг другу, и, кажется, это уже никого не удивляет, потому что его всерьез не воспринимают», — заявил Колесник.

Он добавил, что Зеленский не может противопоставить ничего конкретного, из-за чего продолжает пустословить. Колесник уверен, что достаточно изучить количество сдающихся в плен солдат ВСУ, а также процент обмена телами между РФ и Украиной, чтобы понять, кто находится в более выгодном положении.