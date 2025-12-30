Подготовка к военному конфликту с Россией стала главным содержанием политики в Евросоюзе, что дает европейским элитам большие возможности для контроля за внутренними процессами. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

"В настоящее время они [европейские лидеры] не рассматривают возможность прямого военного конфликта с Россией. Но они постоянно о нем говорят", - отметил сенатор, подчеркнув, что "предвоенная ситуация или по крайней мере ситуация, которую они изображают как предвоенную, дает им большие возможности контроля над политическими процессами в Европе".

"Для них сейчас риторическая, психологическая и политическая подготовка к войне является главным содержанием их политики", - заявил Пушков. По его словам, консолидация сил перед надуманной российской угрозой - новое кредо европейских элит.

Полный текст интервью читайте 31 декабря.