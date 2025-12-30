Атака в ночь на 29 декабря на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области может говорить о дисбалансе внутри политических элит Украины. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

"Интересный вопрос во всей этой истории по большому счету только один - это ход Зеленского по саботажу переговоров или это ход из-под Зеленского, и Зеленский ничего об этом не знал. Потому что, если это ход из-под Зеленского, это означает, что ситуация у них совсем находится в состоянии дисбаланса", - сказал собеседник агентства.

В случае если Зеленский был осведомлен об атаке, это свидетельствует о его абсолютной непримиримости, и РФ придется продолжать специальную военную операцию до полного достижения всех ее целей, подчеркнул Бородай.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале обратила внимание на сообщения СМИ о том, что "Зеленский назвал ложью заявление Лаврова об ударе по резиденции Путина".