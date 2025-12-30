Песков рассказал о своих ожиданиях от 2026 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего он ждёт от наступающего 2026 года. Свои ожидания он озвучил в интервью журналисту Александру Юнашеву, которое тот опубликовал в своём Telegram-канале.

Песков отметил, что его чаяния совпадают с желаниями большинства граждан страны.

«Что жду? Как все мы. Ждём мира, ждём успехов, ждём процветания, ждём здоровья. Больше ничего не ждём. Больше ничего не надо», — заявил он.

Ранее Песков заявил о росте недовольства жителей Евросоюза политикой своих лидеров.