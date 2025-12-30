Путин и Мирзиёев обсудили инцидент с дронами

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого стороны обменялись новогодними поздравлениями и обсудили двусторонние отношения. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава Узбекистана выразил возмущение в связи с недавней атакой украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области.

«Президент Узбекистана высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области, осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима», — отмечается в официальном сообщении.

Этот жест поддержки со стороны ключевого центральноазиатского партнера демонстрирует солидарность в оценке инцидента, который в Москве квалифицируют как террористический акт.

Кроме того, лидеры выразили взаимное удовлетворение успехами в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Узбекистаном. Они подтвердили намерение и дальше активно взаимодействовать по широкому спектру вопросов, включая торгово-экономическое сотрудничество и региональную безопасность.