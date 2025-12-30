Тема местонахождения президента РФ Владимира Путина на момент попытки атаки ВСУ на его резиденцию не подлежит обсуждению в нынешних условиях.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», - сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Кремль раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря киевский режим попытался атаковать резиденцию российского президента в Новгородской области. При этом ВСУ применили 91 беспилотник. Все из них были уничтожены силами противовоздушной обороны. Глава МИД РФ также сообщил, что сведений о пострадавших нет.