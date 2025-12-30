Милонов заявил о намерении провести рейд по борделям в новогодние праздники

Координаты «зла» и «пароли-явки» депутат получает от граждан.

«Не вижу никаких оснований изменить любимые традиции. Большое количество людей присылают мне всякие разные пароли-явки, точки скидывают, места, где находится зло. И это уже не только мои любимые проститутки, трансвеститы, нелегалы, но и места по продаже всякой разной неправильной контрафактной продукции и прочей разной истории», — рассказал зампред комитета Госдумы по защите семьи в разговоре с «Газетой.Ru».

Милонов пообещал в новом году «много интересных рейдов, слёз со стороны нарушителей и улыбок честных русских людей». Ранее парламентарий призвал «зачистить проституток» на территории РФ. Они совращают людей «мнимой красотой», разрушают семьи и прожигают свою жизнь. Интересы «профурсеток» противоречат общественным, подчеркнул зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».