Атаку Киева на резиденцию Путина назвали хамством

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

«Но безусловно то, что произошло, — это новое качество международного терроризма, хамства и неприкрытой агрессии. И именно так к этому надо подходить», — призвал он.

НАТО изучит атаку ВСУ на резиденцию Путина

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.