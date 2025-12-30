В Кремле затруднились оценить, насколько отбросила назад переговоры атака Киева
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не могу оценить, насколько атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина отбросила назад мирные переговоры.
При этом Песков подчеркнул, что переговорная позиция России по Украине будет меняться и эти изменения будут направлены в сторону ужесточения.
Ранее Песков назвал атаку на резиденцию Путина террористическим актом. Он также сказал о готовности ВС России ответить на данное нападение.
В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин в ходе телефонного диалога очень чётко заявил президенту США Дональду Трампу, что позиция Москвы будет пересмотрена и ужесточена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом.