Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не могу оценить, насколько атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина отбросила назад мирные переговоры.

«Я затрудняюсь сказать», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, насколько действия Киева отбросили назад мирные переговоры.

При этом Песков подчеркнул, что переговорная позиция России по Украине будет меняться и эти изменения будут направлены в сторону ужесточения.

Ранее Песков назвал атаку на резиденцию Путина террористическим актом. Он также сказал о готовности ВС России ответить на данное нападение.

В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин в ходе телефонного диалога очень чётко заявил президенту США Дональду Трампу, что позиция Москвы будет пересмотрена и ужесточена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом.