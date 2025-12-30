Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

Демонстрация доказательств попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина не является необходимой. Так счел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

По словам Пескова, атака была слишком массированной для того, чтобы требовались какие-либо дополнительные доказательства.

«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется», — ответил на вопрос журналистов представитель Кремля.

Также Песков переадресовал в министерство обороны вопрос об обломках сбитых во время отражения удара украинских беспилотников.

Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что атаку могли совершить местные спящие ячейки, которые по команде проснулись и осуществили этот пуск.