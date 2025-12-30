Кремль раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

Россия не выходит из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, но будет делать это прежде всего с США.
Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
При этом Песков затруднился ответить, насколько действия Киева отбросили назад процесс по разрешению украинского кризиса. Однако от отметил, что переговорная позиция Москвы «будет меняться в сторону ужесточения».
Ранее Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что позиция России по урегулированию конфликта будет пересмотрена после попытки ВСУ атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области.
Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина
В свою очередь, Трамп отметил, что действия Киева повлияют на американский подход в работе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома добавил, что был «шокирован и возмущен» атакой ВСУ.