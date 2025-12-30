Песков рассказал про ответ после атаки на резиденцию Путина

Попытка Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина - это теракт, направленный на срыв переговорного процесса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не только лично против президента Путина…" - сказал представитель Кремля, напомнив также о рождественском обращении Зеленского.

Песков подчеркнул, что эти атаки направлены и против президента США Дональда Трампа, на срыв его усилий способствовать мирному урегулированию украинского конфликта.

"Но президенты сохраняют доверительный характер диалога. И подобные провокации не способны пошатнуть уровень этого диалога", - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что Россия ужесточит свою переговорную позицию после этих атак, но не выходит из процесса урегулирования.