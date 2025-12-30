Блогер Шуцман возложил на ЕС ответственность за атаку ВСУ на резиденцию Путина
Ответственность за попытку ВСУ атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина лежит на европейских покровителях Украины, наживающихся на конфликте и препятствующих его урегулированию. Такое мнение высказал ТАСС американский блогер и IT-консультант, соведущий ток-шоу Russia Up Close Джозеф Шуцман.
"Эта провокация была бы невозможна без европейских покровителей Украины. Они не хотят мира и стремятся сорвать все мирные договоренности, так как получают значительные дивиденды от конфликта. Европейские элиты погрязли в коррупции и наживаются на войне", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, действия европейских элит усугубляют кризис. "Атака, направленная на срыв мирных договоренностей, в итоге еще больше дестабилизирует ситуацию на Украине и в Европе в целом", - добавил Шуцман.