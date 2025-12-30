Ответственность за попытку ВСУ атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина лежит на европейских покровителях Украины, наживающихся на конфликте и препятствующих его урегулированию. Такое мнение высказал ТАСС американский блогер и IT-консультант, соведущий ток-шоу Russia Up Close Джозеф Шуцман.

"Эта провокация была бы невозможна без европейских покровителей Украины. Они не хотят мира и стремятся сорвать все мирные договоренности, так как получают значительные дивиденды от конфликта. Европейские элиты погрязли в коррупции и наживаются на войне", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, действия европейских элит усугубляют кризис. "Атака, направленная на срыв мирных договоренностей, в итоге еще больше дестабилизирует ситуацию на Украине и в Европе в целом", - добавил Шуцман.