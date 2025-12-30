Президент России Владимир Путин президента США Дональда Трампа с наступающим Новым годом, а также отправил поздравления с новогодними праздниками лидерам ряда зарубежных стран.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Новым годом. Пресс-служба Кремля сообщила, что глава российского государства также направил американскому лидеру поздравительное послание с Рождеством. Кроме того, 28 декабря Путин и Трамп обменялись личными поздравлениями по телефону.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры пожелали счастья народам России и США. Российский президент уже направил аналогичные новогодние и рождественские поздравления другим зарубежным деятелям и лидерам, сообщается на сайте Кремля.

Поздравления с Рождеством и Новым годом были адресованы руководителям государств БРИКС, стран глобального Юга и Востока, а также большинству лидеров СНГ. Среди европейских лидеров новогодние послания получили президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Турции Тайип Эрдоган.

Путин поздравил Трампа с Рождеством

Путин также направил поздравления Папе Римскому Льву XIV и ряду бывших лидеров, в числе которых экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

