Вооруженные силы России не будут бить по квартире президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит Daily Storm.

«Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор», — заявил он.

По словам Картаполова, российские войска имеют четкий перечень приоритетных объектов на Украине для атаки. Другие подробности он не привел из-за необходимости сохранения оперативной тайны.

Депутат отметил, что это будут объекты, которые окажутся максимально чувствительными для руководства Украины.

29 декабря украинские военные предприняли попытку нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказали в министерстве обороны страны, всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник.

Российский лидер рассказал о случившемся по телефону президенту США Дональду Трампу. В ответ американский лидер подчеркнул, что США, «слава богу», не дали Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».