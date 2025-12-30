Попытка ВСУ атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина показала, что Владимир Зеленский - марионетка в руках провокаторов, препятствующих достижению мира на Украине. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель и соведущий ток-шоу Russia Up Close Эдди Гонсалес.

"Это откровенная провокация со стороны сил, препятствующих миру. Она направлена на срыв мирного процесса на всех уровнях. [Президент США Дональд] Трамп в телефонном разговоре с Путиным сказал, что рад, что не поставлял Украине ракеты "Томагавк". Это говорит о том, что США осознали опасность дальнейшего вооружения Украины. Атака показала беспомощность Зеленского: он не может противостоять силам, которые спровоцировали нападение на резиденцию Путина. Другими словами, он марионетка. Трамп практически его не контролирует", - сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание Трампа на произошедшую фактически сразу же после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.