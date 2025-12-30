Лавров рассказал о работе России и США по завершению конфликта на Украине

Россия рассчитывает, что США смогут и далее придерживаться взаимопониманий, достигнутых лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске в августе этого года. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, в Москве обратили внимание на то, что Трамп в ежедневном режиме предпринимает «искренние и серьезные усилия» по поиску путей урегулирования конфликта на Украине, старается «не прогибаться» под давлением Киева и Европейского союза.

Лавров добавил, что Россия уже не однократно подчеркивала свою неизменную приверженность, в первую очередь, политико-дипломатическим способам урегулирования украинского кризиса.

15 августа президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине. Саммит завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.