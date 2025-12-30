Нилов выступил против идеи оставить россиян без новогодних каникул

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддерживает идею сокращения или переноса новогодних праздников на другие даты.

Соответствующих законопроектов нет в профильном думском комитете, а для изменения устоявшегося порядка нужны серьезные предпосылки, отметил депутат в беседе с ТАСС.

"Это не первый раз, когда предлагается новогодние праздники то сократить, то перенести на май. Это продолжается уже на протяжении, наверное, последних двух десятков лет. Каждый год одна и та же песня. Мои личные наблюдения и общение с гражданами разного возраста мне дают полную уверенность говорить о том, что абсолютное большинство за продолжительные выходные. И я за продолжительные выходные", - сказал Нилов.

По его мнению, отдых на новогодних праздниках уже стал частью общественного договора, а для изменения устоявшегося порядка нужны серьезные предпосылки, оценка последствий и политическое решение.

Нилов добавил, что в комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов нет законопроектов на подобные темы, при этом дискуссии идут постоянно. "Считаю, что к вопросу сокращения новогодних праздников, если подходить, надо подходить очень аккуратно, обсуждая всесторонне с участием большого количества заинтересованных сторон", - отметил депутат.