Генконсульство Польши в Иркутске прекратило работу

Генеральное консульство Польши в Иркутске закрылось, передает корреспондент ТАСС.

Таблички на здании, что тут находилось генконсульство, не сохранилось. Телефоны, указанные на сайте консульства, не работают.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть с 23 декабря последнее работающее на польской территории генконсульство РФ в Гданьске. Москва в ответ приняла решение о закрытии с 30 декабря 2025 года генконсульства Польши в Иркутске. Ранее, в октябре 2024 и мае 2025 года, власти Польши закрыли генконсульства РФ в Познани и Кракове, в ответ в РФ были закрыты польские консульства в Петербурге и Калининграде.