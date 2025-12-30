В Пакистане назвали атаку резиденции Путина серьезной угрозой миру

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил попытку Киева нанести удар по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и заявил, что эти действия представляют угрозу миру и безопасности.

"Этот гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира. Пакистан выражает свою солидарность с президентом РФ, а также с правительством и народом России", - написал он в X.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в штате Флорида атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.