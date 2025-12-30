Медведев: Зеленский хочет гибели всей России

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в посте, посвящённом уходящему и наступающему году, выразил уверенность, что Владимир Зеленский хочет гибели всей России.

«Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти «одному человеку». Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны», — указал он Telegram.

Медведев подчеркнул, что «тряпичный уродец» не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках.

«Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку», — добавил он.

Вероятнее всего, Медведев подразумевал под этим недавние угрозы Владимира Зеленского, который в поздравлении украинцам с католическим Рождеством пожелал кому-то «умереть в мучениях».

В этом же посте Медведев пожелал появления в питерской Кунсткамере «тельца зелёного гомункула».