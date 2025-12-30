Медведев выступил с новогодним «пожеланием» Зеленскому

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал Владимиру Зеленскому, чтобы после «скорой кончины» его тело «было выставлено в питерской Кунтскамере». Об этом он написал в своем Telegram-канале, подводя итоги 2025 года.

Говоря об уходящем годе, зампред Совбеза напомнил, что в конце прошлых годов публиковал ироничные прогнозы о наступающих. Многие «футурологические безумства» все-таки происходили, а реальная жизнь «подкидывала еще большие нелепости». В этот раз он решил обойтись без прогнозов.

«Если говорить серьезно, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. Наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился. И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — написал Медведев.

Он отметил, что добрые слова под бой курантов еще впереди, однако одно пожелание он решил сделать сейчас, хоть и «не самое приятное». Зампред Совбеза напомнил, что недавно Зеленский пожелал смерти «одному человеку». По мнению Медведева, глава киевского режима хочет гибели не только одного человека, но и всей России, а потому дал указания о массированных атаках.

Медведев подчеркнул, что не хочет писать о «насильственной смерти», хотя сейчас она чаще всего дышит в спину Зеленского.

«Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари», — добавил зампред Совбеза.

Медведев: «вонючий киевский ублюдок» пытается сорвать урегулирование конфликта

Он отметил, что тело необходимо тщательно исследовать, поскольку не исключено, что оно является представителем «особой расы scurra sordidus». Последняя фраза переводится с латыни как «грязный клоун».