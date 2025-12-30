Целью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на резиденцию президента России Владимира Путина являлось физическое устранение главы государства. О том, что это действие Украины можно расценивать как покушение на жизнь главы государства, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, его слова передает Telegram-канал «Дума ТВ».

«С учетом количества ударных беспилотников можно однозначно говорить, что атака на резиденцию — это не предупреждение и не попытка оказать давление на Владимира Путина в рамках переговоров. Это попытка его физического устранения», — утверждает депутат.

Ответ Киеву на атаку резиденции описали словами «Орешник» покажется невинным фейерверком»

По мнению политика, происшествие можно квалифицировать как акт государственного терроризма, исполнителем которого выступил Киев. Такой шаг говорит об отчаянии украинского лидера Владимира Зеленского, у которого нет иного выхода, кроме капитуляции, считает Миронов.

Ранее российский военкор Александр Коц предложил ответной атакой продемонстрировать всему миру новые российские вооружения, испытав их в реальных боевых условиях. Тогда, по его словам, удар «Орешника» по Южмашу покажется всем невинным новогодним фейерверком.