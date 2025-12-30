Президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, вероятно, не знал о готовящейся атаке на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Деталь переговоров глав государств назвал бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф в беседе с Russia Today (RT).

«Эта атака Зеленского сейчас действительно подчеркивает тот факт, что он не серьезен. Зеленский загнан в угол. У него нет выбора. Он утверждает, что должен вернуться к референдуму по любым земельным уступкам», — сказал Малуф.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены, и добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

Позднее Трамп заявил, что разозлился, когда узнал о попытке атаки на резиденцию Путина.