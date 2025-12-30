ОАЭ прокомментировали атаку на резиденцию Путина

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили украинскую атаку на резиденцию российского президента Владимира Путина. Заявление опубликовано на сайте МИД страны.

«Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию..., выразив осуждение этого гнусного нападения и угрозы, которое оно представляет для безопасности и стабильности», — говорится в заявлении.

В нем также говорится, что МИД ОАЭ также подтвердил солидарность с Путиным, правительством и народом РФ, «подчеркнув неизменное неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности».

Еще одна страна выразила солидарность с Россией после атаки на резиденцию Путина

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай).

В российском Минобороны планируют ответ. Кроме того, Россия намерена скорректировать свою позицию по переговорам об урегулированию конфликта. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее во Франции заявили, что атака на резиденцию Путина может сорвать переговоры.