Россия выдвинула важное условие Украине для участия в переговорах

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти должны получить мандат на заключение мирных договорённостей. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о возможных параметрах урегулирования.

«Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы», — сказал Лавров.

Лавров назвал условия для прекращения боевых действий на Украине

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности. Он также допустил, что президентские выборы могут пройти одновременно с референдумом по мирному соглашению.