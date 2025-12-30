Лавров заявил о мешающих отношениям России и США «раздражителях»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с агентством «Россия сегодня» заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном приобрели устойчивый характер. Интервью опубликовано на сайте ведомства.

Однако процесс идет непросто, поскольку количество «раздражителей» по-прежнему велико, сказал он. По его словам, в настоящее время основные усилия переговорных команд МИДа и Госдепартамента направлены на восстановление полноценного функционирования дипломатических миссий.

Лавров: Москва не выйдет из переговоров с США из-за украинских атак

«Важно перейти к более значимым вопросам. Среди них — возобновление прямого авиасообщения и возврат нашей конфискованной дипсобственности», — подчеркнул Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся в руинах. По его словам, Москва надеется, что по мере продвижения в вопросе украинского урегулирования, отношения с Вашингтоном удастся возродить.