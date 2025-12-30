Еще одна страна выразила солидарность с Россией после атаки на резиденцию Путина

Никарагуа выразила солидарность с Россией в связи с атакой на резиденцию президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство латиноамериканской страны направило письмо российскому лидеру, подписанное президентом Даниэлем Ортегой. В нем говорится, что Никарагуа признает усилия Россия по достижению мира посредством диалога.

В атаке на резиденцию Путина увидели угрозу срыва переговоров

«Вперед, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира», — сказано в письме.

Ранее солидарность с Москвой выразили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Государство осудило атаку Украины на резиденцию Путина, назвав ее «гнусным нападением».