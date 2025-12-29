Яровая отреагировала на атаку ВСУ на резиденцию Путина

Владимир Зеленский приказом об атаке на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области «вывел себя за периметр» тех, с кем можно вести диалог, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на госрезиденцию с применением 91 ударного БПЛА дальнего действия. Он добавил, что все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.

Министр подчеркнул, что Россия на фоне террористической атаки ВСУ на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, уточнил он, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

«Зеленский приказом, который он отдал, поставил себя за грань всех норм международного права и вывел себя за периметр тех субъектов, с которыми в принципе можно вести какой-либо диалог», — подчеркнула Яровая.

Вице-спикер разъяснила, что фактически Украина в настоящее время управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения.

По ее оценке, нападение на резиденцию президента РФ, верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ — это не только преступление против Российской Федерации, но и преступление против мира и безопасности человечества.

Зеленский сегодня не является субъектом, которого можно отнести к субъектам международного права, резюмировала Яровая.