Кадыров вручил своему сыну новую медаль

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил своего 18-летнего сына, секретаря Совета безопасности региона Адама Кадырова медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики». Об этом сообщил депутат Государственной думы Адам Делимханов в Telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что Адам получил медаль «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины».

Адам Кадыров часто получает почетные награды. В сентябре Кадыров заявлял, что его сын не имеет незаслуженных наград. Он отметил, что все те, кто награждал Адама, делали это за конкретные достижения.

23 декабря Кадыров вручил медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» старшему сыну, министру по физической культуре и спорту региона Ахмату Кадырову. Молодой чиновник отметил, что награда имеет для него особую ценность.