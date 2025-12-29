Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей

Россия надеется на то, что перемирие между Таиландом и Камбоджей станет началом окончательного урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт министерства.

© Global look

«Надеемся, что нынешнее соглашение станет важным шагом на пути урегулирования затянувшегося конфликта, чтобы содействовать продвижению диалога в двустороннем формате для разрешения существующих разногласий мирными дипломатическими средствами с учетом духа и буквы Куала-Лумпурской декларации», — прокомментировала Захарова.

В ноябре Таиланд приостановил действие подписанного при участии президента США Дональда Трампа мира с Камбоджей после того, как в результате взрыва мины на границе пострадали несколько тайских солдат.

В начале декабря вдоль всей границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения.