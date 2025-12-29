Захарова: Запад дает Киеву индульгенцию на теракты
Запад спонсирует теракты Киева и дает на них индульгенцию, маскируя преступления кривыми объяснениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Первая стадия - это не осуждать. Другая стадия - принимать участие в этом, тайно. По крайней мере, не заявлять о себе. А следующая стадия - это аплодировать тому, как на их деньги при их многолетнем молчании осуществляются эти теракты. И мало того, выписывать их столько веков любимую индульгенцию. Мол, можно киевскому режиму это делать, потому что - и далее какие-то криво составленные объяснения", - заметила дипломат.
Она обратила внимание на то, что киевский режим "начал не только совершать теракты, но начал и угрожать тем самым странам, которые его создали".
"Они начали демонстрировать прямо и косвенно, что теперь для них нет никаких ограничений в принципе. И делали они это не только под одобрение, а под аплодисменты целого ряда западных государств", - подчеркнула Захарова.