В Госдуме прокомментировали атаку на госрезиденцию Путина

Илья Родин

Владимир Зеленский ни перед чем не остановится, лишь бы не прекращать конфликт, рассказал журналистам RT первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

В ночь с 28 декабря на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что действия Киева не останутся без ответа России.

Журавлев пояснил, что Зеленский и его свита не связаны ни моральными принципами, ни какими-либо правилами ведения боевых действий — их террористическая активность будет только нарастать. Он добавил, что власти Украины будут пытаться поразить какие-либо значимые объекты.

«Давно уже пора ответить хотя бы зеркально — по правительственному комплексу в Киеве и офису Зеленского на Банковой, которые с самого начала СВО стоят невредимыми, а глава террористического режима безнаказанно разгуливает по улицам», — заметил парламентарий.

Политик подчеркнул, что в ходе переговоров «условия должны исходить исключительно от нашей стороны, исходя из ситуации на земле».