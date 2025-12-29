Владимир Зеленский ни перед чем не остановится, лишь бы не прекращать конфликт, рассказал журналистам RT первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

В ночь с 28 декабря на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что действия Киева не останутся без ответа России.

Журавлев пояснил, что Зеленский и его свита не связаны ни моральными принципами, ни какими-либо правилами ведения боевых действий — их террористическая активность будет только нарастать. Он добавил, что власти Украины будут пытаться поразить какие-либо значимые объекты.

«Давно уже пора ответить хотя бы зеркально — по правительственному комплексу в Киеве и офису Зеленского на Банковой, которые с самого начала СВО стоят невредимыми, а глава террористического режима безнаказанно разгуливает по улицам», — заметил парламентарий.

Политик подчеркнул, что в ходе переговоров «условия должны исходить исключительно от нашей стороны, исходя из ситуации на земле».