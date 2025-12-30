Посол РФ: в Косове идет этническая чистка неалбанского населения

Приштина осуществляет ползучую этническую чистку неалбанского населения Косова. Об этом заявил в интервью агентству Танюг посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Косово и в следующем году останется важнейшим вызовом для Сербии. Дополнительные выводы можно сделать по итогам выборов, состоявшихся 28 декабря. Однако в целом их результаты вряд ли изменят позицию Приштины в отношении сербов в Косово и Метохии. Имеются многочисленные подтверждения тому, что в крае осуществляется ползучая этническая чистка неалбанского населения", - отметил российский посол.

Внеочередные парламентские выборы в самопровозглашенном Косове прошли 28 декабря. Они были назначены после того, как парламент в течение нескольких месяцев не мог сформировать устойчивое правительство. По итогам обработки голосов со 100% участков Центральная избирательная комиссия в Приштине сообщила о победе движения "Самоопределение" премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти с 49,3% голосов. Основные его соперники в лице Демократической партии и Демократического союза получили 21% и 13,6% голосов соответственно. Явка составила 45,4%. Итоги голосования будут подведены после 5 января. К этому времени ЦИК может обработать голоса, поступившие из-за рубежа.

Партия косовских сербов "Сербский список" предварительно получает максимально возможные 10 мандатов. Ранее ее представители вернулись к управлению четырьмя муниципалитетами на севере края по итогам муниципальных выборов. Это произошло впервые с 2022 года, когда сербские представители покинули органы власти в знак протеста против решений косовоалбанской администрации в Приштине.