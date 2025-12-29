Путин рассказал Трампу о последствиях атаки ВСУ на свою резиденцию

Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что позиция Москвы по урегулированию конфликта будет пересмотрена после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области.

Об этом сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков, передает ТАСС.