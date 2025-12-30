Попытка ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина — это не просто акт агрессии против России, а публичный акт, направленный на срыв мирных договоренносей и лично против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, добавив, что Киев по этому вопросу находится в сговоре с европейской "партией войны".

© Московский Комсомолец

«Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Не удивительно, что президент США назвал действия Киева "сумасшествием", пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегацией... Атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию – акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Владимира Зеленского, и европейская "партия войны" – его прямые соучастники», — написал Слуцкий в соцсетях.

Парламентарий также указал, что Киев всегда шел на террористические акты в моменты появления надежды на урегулирование.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскрыл детали нападения: в ночь на 29 декабря киевский режим направил 91 беспилотник на резиденцию президента в Новгородской области. Все аппараты были уничтожены ПВО, пострадавших нет.

При этом Москва заявила, что условия переговоров будут пересмотрены и на этот акт будет дан ответ, который не будет дипломатическим.