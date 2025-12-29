"Киев ответит за преступления". Захарова об атаке на госрезиденцию Путина

Владимир Зеленский лжет, киевский режим ответит за преступления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с атакой на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина.

Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на сообщения СМИ о том, что "Зеленский назвал ложью заявление Лаврова об ударе по резиденции Путина".