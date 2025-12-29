Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «вонючий киевский ублюдок» хочет сорвать разрешение конфликта на Украине.

«Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь, как минимум, ему придется прятаться до конца его никчемной жизни», — указал он в X.

В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытка террористической атаки ВСУ на госрезиденцию Путина в Новгородской области не останется без ответа России.

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что попытка БПЛА-атаки ВСУ на резиденцию президента России произошла в деликатный момент.