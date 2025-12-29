Американский лидер Дональд Трамп был шокирован и возмущён попыткой атаки ВСУ на госрезиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущён, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия (со стороны Украины. — RT)», — сказал он.

В ночь с 28 декабря на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области.

Зеленский сделал паническое заявление после попытки удара ВСУ по резиденции Путина

Лавров отметил, что террористическая атака Украины произошла в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

Объекты для ответных ударов и время их нанесения уже определены.