Трамп отреагировал на попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина
Глава США Дональд Трамп назвал сумасшедшей атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку массированной атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. ВСУ задействовали в ней 91 беспилотник, все аппараты были сбиты средствами противовоздушной обороны.
Вечером лидеры России и США провели телефонные переговоры, обсудили, в том числе, атаку ВСУ на резиденцию, отметили журналисты.
Глава России подчеркнул, что подобные «безрассудные террористические» действия со стороны Киева «не останутся без серьезного ответа».
«Президент США был шокирован этим сообщением [об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина]. Возмущен в буквальном смысла. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», — уточнил Ушаков.
Атака на госрезиденцию Путина по времени началась «фактически сразу после» переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго, заметил помощник президента.
Зеленский сделал паническое заявление после попытки удара ВСУ по резиденции Путина
По его данным, Трамп и его советники во время телефонной беседы проинформировали Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским.
Некоторые достигнутые Трампом и Зеленским результаты, по мнению российской стороны, оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств, констатировал помощник президента.