Лавров: Москва не выйдет из переговоров с США из-за украинских атак

Москва на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США, рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Министр отметил, что в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку с использованием 91 ударного БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию главы государства в Новгородской области.

По его словам, все дроны были уничтожены средствами ПВО, информации о пострадавших и ущербе от обломков беспилотников не поступало.

Глава ведомства подчеркнул, что атака была произведена на фоне активных переговоров российской и американской делегаций.

«При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами», — уточнил Лавров.

Вместе с тем, пояснил министр, переговорная позиция России будет пересмотрена.