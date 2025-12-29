Песков прокомментировал слова Зеленского о плане «Б» для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что России необходим план «Б» по конфликту с Украиной.

Представитель Кремля отметил, что не знает, что имел ввиду президент Украины.

— Не понимаю, что имеется в виду. Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей, — ответил он.

Песков отметил, что уместно было бы вспомнить недавние многократные заявления президента США Дональда Трампа, который, «по всей видимости, обращаясь к украинским собеседникам», напомнил о том, что Украина теряет территории и будет продолжать их терять.

— Вот это план и «А», и «В», и «С», — приводит его слова РИА Новости.

Тем временем контакты российской и американской сторон по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются как на уровне представительств, так и на уровне президентов.

28 декабря Песков подтвердил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Тогда же Дональд Трамп сообщил, что разговор с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским, который начался после беседы с Путиным, прошел хорошо. По его словам, прямо сейчас идут финальные стадии переговоров по Украине.