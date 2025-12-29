Путин наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества посла Российской Федерации в КНДР Александра Мацегоры.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, посол удостоен награды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Ранее стало известно, что российский посол в КНДР Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни.

Бывший российский посол в Кувейте, Турции и Израиле Пётр Стегний умер в субботу, 27 декабря.